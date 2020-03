Salta l’edizione 2020 di Italian Raid Commando

Quest’anno in Valceresio non si vedranno i soldati impegnati nel tradizionale appuntamento dei giochi militari.

A seguito dell’emergenza coronavirus, la Delegazione Regionale Lombardia dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia ha infatti deciso di annullare la 34° edizione della competizione internazionale per pattuglie militari “Italian Raid Commando 2020” che doveva svolgersi nei giorni 11, 12, 13 e 14 giugno 2020.

«Per quanto la manifestazione fosse pianificata in un periodo nel quale tutti auspichiamo che si sia tornati alla normalità – spiegano gli organizzatori – riteniamo che non vi siano le condizioni per garantire quel momento di incontro che ha da sempre riunito militari di tante nazioni europee».

La manifestazione sarà quindi ripianificata nello stesso periodo del 2021.