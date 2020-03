Sanificazione in corso per le scuole di Castiglione Olona

Squadre specializzate al lavoro da ieri per sanificare tutte le scuole di Castiglione Olona.

Il sindaco Giancarlo Frigeri, tra i provvedimenti presi per fronteggiare l’emergenza coronavirus a livello cittadino, ha disposto un intervento di sanificazione di tutti gli edifici scolastici, della palestra comunale e del centro anziani diurno. In attesa di conferme sulla riapertura delle scuole, nella giornata di ieri una ditta specializzata è intervenuta all’asilo nido e alla scuola dell’infanzia Adele e Franco Mazzucchelli, alle elementari e alle medie per la disinfezione di aule e spazi comuni, con particolare attenzione ai servizi igienici.

L’operazione di sanificazione è proseguita oggi con un intervento di disinfezione della palestra comunale e del centro anziani diurno.

«Abbiamo preso questa decisione per dare maggiore sicurezza alle famiglie e in modo che una volta che le scuole verranno riaperte possano accogliere i nostri studenti in un ambiente pulito e totalmente sanificato – spiega il vicesindaco Paolo Guerra – Abbiamo scelto di estendere la sanificazione anche alla palestra comunale, vista la costante frequenza di bambini e ragazzi e al centro diurni anziani, così che anche gli ambienti che accolgono i nostri cittadini di età avanzata possano essere sicuri una volta riaperti al pubblico».

Per la prossima settimana è prevista inoltre la sanificazione delle altre due strutture scolastiche paritarie presenti in paese, l’asilo Schoch e l’asilo Don Giulio Motta.