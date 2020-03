Seggiolini antiabbandono: venerdì 6 marzo partono le multe

Ultimi giorni per adeguarsi alla riforma del Codice della strada che, a partire dallo scorso 7 novembre ha reso obbligatori i dispositivi antiabbandono per chiunque trasporti in auto un bambino con meno di 4 anni (articolo n.172).

A partire da venerdì 6 marzo i trasgressori potranno essere multati con un’ammenda di 81 euro e la decurtazione di 5 punti patente.

Inoltre i recidivi (automobilisti colti in fragrante mentre trasportano un bimbo senza l’apposito dispositivo più di una volta nel giro di due anni) è prevista la sospensione della patente per un periodo variabile da un minimo di 15 giorni a un massimo di due mesi.

I dispositivi antiabbandono sono indispensabili per chiunque trasporti in auto un bambino con meno di quattro anni, siano essi nonni, zii baby sitter, mamme o papà. I genitori però hanno diritto, per ciascun figlio con meno di 4 anni, a ricevere un bonus di 30 euro per l’acquisto del dispositivo antiabbandono.

Il bonus può essere richiesto dallo scorso 21 febbraio sulla piattaforma bonuseggiolino.it dal padre o dalla madre del minore inserendo le proprie credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) richiedibili a questo link.

Il contributo può essere rilasciato sotto forma di rimborso (richiedibile entro il 20 aprile da chi ha già acquistato un dispositivo che rispetti le caratteristiche di norma ed è in possesso dello scontrino o ricevuta fiscale) o come buono elettronico spendibile presso i negozi accreditati. L’elenco completo degli esercenti in cui è possibile spendere il bonus è consultabile a questo link.

Foto di PublicDomainPictures da Pixabay