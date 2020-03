Segui con il “foglietto virtuale” la messa on line

In questi tempi in cui la domenica si santifica da casa, davanti a uno schermo, il problema principale è quello del “foglietto” che aiuta a seguire la celebrazione. Con un po’ di pazienza, on line si trova pure quello, adatto alle messe ambrosiane.

Il sito si chiama “Liturgia Giovane” e ha anche una comoda app per Ios e Android.

Per seguire la messa, da desktop si va in home, si clicca sul giorno di oggi, si clicca a destra su “messale” per far comparire i testi comunitari e le letture.

Discorso analogo per scaricare l’app.

Per chi legge questa domenica, abbiamo scaricato per voi l’intera lettura

DOMENICA DELLA SAMARITANA

II di Quaresima

ALL’INGRESSO

Cfr. Ap 15, 3; Ef 5, 26; Sal 135 (136), 16

Grandi e mirabili le tue opere, Dio onnipotente,

tu che lavi la Chiesa col lavacro dell’acqua

in virtù della parola di vita,

perché la tua misericordia resta in eterno!

Giuste e vere le tue strade, Re dei secoli,

che guidi il tuo popolo attraverso il deserto!

Non si dice il Gloria

ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA LITURGICA

Dio, che ami l’innocenza e la ridoni,

avvinci a te i cuori dei tuoi servi;

tu, che ci hai liberato dalle tenebre dello spirito,

non lasciarci allontanare più dalla tua luce.

Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio,

che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito santo,

per tutti i secoli dei secoli.

oppure: Lava, o Dio santo, la Chiesa

dalle impurità dei nostri peccati

perché possa camminare verso la vita eterna

con opere nuove,

degne della rinascita battesimale.

Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio,

che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito santo,

per tutti i secoli dei secoli.

LETTURA

Es 20, 2-24

Lettura del libro dell’Esodo. In quei giorni. Il Signore parlò a Mosè e disse:

«Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile:

Non avrai altri dèi di fronte a me.

Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti.

Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano.

Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato.

Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà.

Non ucciderai.

Non commetterai adulterio.

Non ruberai.

Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo.

Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo».

Tutto il popolo percepiva i tuoni e i lampi, il suono del corno e il monte fumante. Il popolo vide, fu preso da tremore e si tenne lontano. Allora dissero a Mosè: «Parla tu a noi e noi ascolteremo; ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo!». Mosè disse al popolo: «Non abbiate timore: Dio è venuto per mettervi alla prova e perché il suo timore sia sempre su di voi e non pecchiate». Il popolo si tenne dunque lontano, mentre Mosè avanzò verso la nube oscura dove era Dio.

Il Signore disse a Mosè: «Così dirai agli Israeliti: “Voi stessi avete visto che vi ho parlato dal cielo! Non farete dèi d’argento e dèi d’oro accanto a me: non ne farete per voi! Farai per me un altare di terra e sopra di esso offrirai i tuoi olocausti e i tuoi sacrifici di comunione, le tue pecore e i tuoi buoi; in ogni luogo dove io vorrò far ricordare il mio nome, verrò a te e ti benedirò». Parola di Dio.

SALMO

Sal 18 (19), 8ab. 9c-10. 15

Signore, tu solo hai parole di vita eterna. La legge del Signore è perfetta,

rinfranca l’anima;

il comando del Signore è limpido,

illumina gli occhi. R. Il timore del Signore è puro,

rimane per sempre;

i giudizi del Signore sono fedeli,

sono tutti giusti. R. Ti siano gradite

le parole della mia bocca;

davanti a te i pensieri del mio cuore,

Signore, mia roccia e mio redentore. R.

EPISTOLA

Ef 1, 15-23

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini. Fratelli, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell’amore che avete verso tutti i santi, continuamente rendo grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di lui; illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo, secondo l’efficacia della sua forza e del suo vigore.

Egli la manifestò in Cristo,

quando lo risuscitò dai morti

e lo fece sedere alla sua destra nei cieli,

al di sopra di ogni Principato e Potenza,

al di sopra di ogni Forza e Dominazione

e di ogni nome che viene nominato

non solo nel tempo presente ma anche in quello futuro.

Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi

e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose:

essa è il corpo di lui,

la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO

Cfr. Gv 4, 42. 15

Gloria e lode a te, o Cristo!

Signore, tu sei veramente

il salvatore del mondo:

dammi dell’acqua viva,

perché non abbia più sete.

Gloria e lode a te, o Cristo!

VANGELO

Gv 4, 5-42

Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo. Il Signore Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunse una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete: ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna -, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te».

In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui.

Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ha da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: “Ancora quattro mesi e poi viene la mietitura”? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica».

Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo». Parola del Signore. 00:00/03:14

DOPO IL VANGELO

Cfr. Ez 36, 24-26; Sal 50 (51), 12

«Vi separerò dalle genti – dice il Signore –

e verserò su voi acque pure;

da tutte le vostre colpe sarete lavati

e vi darò un cuore nuovo,

uno spirito nuovo di giustizia».

A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA

Accogli, o Dio forte, le nostre preghiere

e soccorri con paterno amore chi ti invoca con fede;

aiutaci a combattere il male

con le armi della sobrietà e dell’astinenza.

Per Cristo nostro Signore.

Si dice il Credo.

SUI DONI

Guarda propizio, o Dio,

i doni che il tuo popolo ti presenta

e insieme gradisci anche noi

come sacrificio spirituale.

Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO

È veramente cosa buona e giusta

celebrarti, o Padre di infinita misericordia.

Cristo Signore nostro, a rivelarci il mistero

della sua condiscendenza verso di noi,

stanco e assetato, volle sedere a un pozzo

e, chiedendo da bere a una donna samaritana,

le apriva la mente alla fede;

desiderando con ardente amore portarla a salvezza,

le accendeva nel cuore la sete di Dio.

Per questo disegno di grazia,

con tutti i cori celesti,cantiamo senza fine l’inno della tua lode:

Santo…

oppure: È veramente cosa buona e giusta

celebrarti, o Padre di infinita misericordia.

Tu, a rinnovare l’innocenza del cuore,

ci proponi in questo tempo di salvezza

l’esempio della preghiera e del digiuno di Cristo;

con la tua grazia ci liberi da ogni affetto disordinato

e ci insegni a operare tra le cose che passano,

come chi è radicato in te, bene eterno.

Illuminàti da questo mistero,

uniti agli angeli e ai santi,

cantiamo senza fine l’inno della tua lode:

Santo…

ALLO SPEZZARE DEL PANE

Cfr. Gv 4, 13-14

O Gesù, hai detto alla samaritana:

«Chi berrà dell’acqua che io darò,

non avrà più sete in eterno».

Donaci di quell’acqua, Signore,

così berremo e non avremo più sete.

ALLA COMUNIONE

Cfr. Gv 7, 38; Nm 20, 6

Dal tuo cuore, Signore Gesù,

fiumi d’acqua viva scorreranno.

Ascolta pietoso il grido di questo popolo

e aprici il tesoro della tua grazia

che santifica il cuore dei redenti.

DOPO LA COMUNIONE