Sos Valbossa:”Aiutateci ad acquistare guanti e mascherine”

Riceviamo e volentieri rilanciamo l’appello della Sos Valbossa.

Cari amici, questa situazione di emergenza ci ha colto di sorpresa, esattamente come è stato per tutti voi.

Nell’ultimo anno il SOS DELLA VALBOSSA, si è attivato per dei grandi cambiamenti, che renderanno ancora più efficiente il servizio svolto a favore di tutta la popolazione.

Appena possibile inaugureremo la nostra nuova sede, e siamo in attesa anche dell’arrivo di una nuova ambulanza. Stiamo investendo tanto per questi progetti, in tempo, energie e ovviamente in termini economici, garantendo sempre, innanzitutto, i nostri servizi di emergenza e di trasporto sanitario semplice.

L’emergenza dovuta al COVID19 ci vede in prima linea, come per tutte le altre associazioni di volontariato, operatori sanitari, infermieri, medici: siamo nelle case, nelle strade, ovunque venga richiesto il nostro intervento, come sempre!

Il Coronavirus è un pericoloso nemico: subdolo, invisibile, inodore e molto contagioso. E come tutti abbiamo anche paura, per noi e per i nostri cari che ritroviamo quando abbiamo finito il turno di servizio. E per questo ci dobbiamo difendere, anche per tutelare tutte le altre persone che soccorriamo.

E come ci proteggiamo? Applichiamo rigorosamente i protocolli sanitari che giornalmente sono aggiornati da ANPAS e AREU, poi indossiamo i DPI, dispositivi di protezione individuali monouso: 2 paia di guanti, mascherina facciale Ffp2, camice, occhiali a mascherina con protezione laterale, sovrascarpe e cuffia. Dispositivi che, finito l’intervento sono accuratamente smaltiti. Grande attenzione poniamo, dopo ogni missione, alla sanificazione e disinfezione delle ambulanze e delle nostre divise di servizio.

Purtroppo l’utilizzo dei DPI è aumentato in maniera esponenziale e il riapprovvigionamento è diventato molto complicato. I nostri abituali fornitori hanno già esaurito tutte le scorte e ci dobbiamo spasmodicamente rivolgere al “mercato libero” con quotazioni sempre più crescenti.

La spesa prevista per l’acquisto di tutto questo è esponenzialmente aumentata, e per il momento i pagamenti sono a carico della nostra associazione.

Abbiamo bisogno del vostro aiuto!

Sappiamo che sono in corso altre raccolte fondi, sappiamo anche che per alcuni nostri concittadini questo non sarà un periodo semplice dal punto di vista economico, ma chiediamo a chi può di darci una mano!

Basta davvero un gesto piccolo, la famosa goccia che insieme alle altre fa l’oceano!

Tutto il ricavato andrà nell’acquisto dei DPI e l’eventuale avanzo, sarà destinato alle spese per la nostra nuova sede.

Grazie di cuore.

Per donare a SOS DELLA VALBOSSA:

Bonifico bancario Banca INTESA IBAN IT22 F030 6909 6061 0000 0062288 – causale COVID19

Bollettino Postale conto n. 11515210 IBAN IT30 0076 0110 8000 0001 1515210 – causale COVID19

Oppure con la scelta della destinazione del 5 x 1.000 con una semplice firma e il nostro codice fiscale, 95040070120, nel prossimo 730, nel riquadro “Sostegno del volontariato”.

Tutte le donazioni possono beneficiare della detrazione del 35% nella denuncia dei redditi.

Ma ci potete aiutare anche con altri gesti, soprattutto STATE A CASA.

Il Coronavirus è molto contagioso, le richiesto di intervento sono sempre più frequenti e le strutture sanitarie sono in grande difficoltà.

La strategia migliore è l’isolamento o il distanziamento sociale. Quindi state a casa, e seguite le indicazioni delle autorità sanitarie e governative.

Ma anche a casa, evitate di fare attività a rischio, in quanto il soccorso su traumi e ferite potrebbe essere difficoltoso e problematico. Se avete parenti anziani da assistere delegate a pochi l’attività di assistenza ed evitate le visite non strettamente necessarie. In caso di necessità interpellate il vostro medico di base che meglio di tutti conosce la nostra storia clinica.

Ci sarà tempo poi di festeggiare presto insieme la fine di tutto questo nella nostra nuova sede!

SOS DELLA VALBOSSA ONLUS – Via Colli, N° 30 – 21022 AZZATE (VA)

Telef. 0332 890244 Email: sosdellavalbossa@sosdellavalbossa.it sito Web: www.sosdellavalbossa.it