Tre varesini in sella al Giro dell’Istria

Ci sono anche tre giovani atleti del Varesotto tra gli iscritti alla 17a edizione dell’Istria Spring Trophy, corsa a tappe che prevede quattro frazioni con un prologo a cronometro: la gara prenderà il via giovedì 12 per terminare poi domenica 15 marzo.

L’appuntamento sulle strade croate – una prova di secondo piano rispetto alla Parigi-Nizza in corso in Francia: lunedì tappa al milanese Nizzolo – sarà quindi un interessante banco di prova per i “nostri” Antonio Puppio, Andrea Cervellera e Thomas Rinaldi (foto in alto / G. Azzimonti), tutti appartenenti a squadre di livello “Continental”, la terza fascia del ciclismo mondiale.

Puppio – classe 1999 di Samarate – può puntare a fare bene nel cronoprologo individuale in programma ad Umago: il passista della Kometa-Xstra (la squadra di cui è dirigente Ivan Basso) è uno specialista delle gare contro il tempo e potrebbe anche togliersi qualche soddisfazione nella circostanza. Gli altri varesini al via sono Andrea Cervellera (classe ’98) e Thomas Rinaldi (’97), ambedue appartenenti a piccoli team italiani: la Casillo Petroli Hopplà e la D’Amico UM Tools. La Casillo sarà guidata in ammiraglia dall’ex campione d’Italia Gianni Faresin.

Nella start list dell’Istrian Spring Trophy campeggia anche il nome del “mitologico” Davide Rebellin: l’atleta veneto, classe 1971, vincitore tra l’altro di una Liegi-Bastogne-Liegi e di due Tre Valli Varesine (ma anche di tanto altro, con la brutta parentesi di una squalifica per doping), ha deciso di rimandare il ritiro anche per quest’anno. Rebellin dunque ha firmato un contratto con la formazione croata della Meridiana-Kamen e nella corsa a tappe istriana “rischia” di essere uno dei corridori più in vista del lotto.