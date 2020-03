Il Trofeo Binda si sposta ma non si cancella: appuntamento al 2 giugno

Sarà un “Trofeo Binda – G.P. Almar” a tinte “particolarmente” tricolori quello del 2020: la gara organizzata dalla Cycling Sport Promotion (CSP) valida per il Women World Tour di ciclismo si disputerà infatti nel giorno della Festa della Repubblica, martedì 2 giugno.

La 22a edizione della gara di Cittiglio, che è la più importante classica femminile italiana, si sarebbe dovuta correre il prossimo 22 marzo ma è stata spostata per via dell’emergenza legata al coronavirus. Nessuna cancellazione però: la tradizionale kermesse ciclistica (che, in assoluto, risale addirittura agli anni Settanta, all’epoca delle “ragazze sprint”) è soltanto slittata di un paio di mesi.

Stessa sorte, ovviamente, per la gara giovanile che da diversi anni affianca quella maggiore: il Piccolo Trofeo Binda (8a edizione) per la categoria Junior farà di nuovo da “antipasto” alla prova delle atlete Elite e manterrà la propria collocazione all’interno della Coppa delle Nazioni, il challenge che prevede una serie di sette prove di cui quella varesotta è l’unico appuntamento italiano e una delle due in linea (l’altra è la Gent-Wevelgem).

«Sarà una festa della Repubblica ancora più bella con le due corse che mantengono lo stesso programma e orario già stabilito – spiega Mario Minervino, presidente della CSP – La partenza avverrà da Cocquio Trevisago mentre l’arrivo è previsto come sempre a Cittiglio. Gareggeranno prima le junior e poi le elite. Abbiamo inoltrato la richiesta di spostamento alla Federazione mercoledì e nel giro di una giornata è arrivato il nulla osta. Ora siamo in attesa dell’autorizzazione da parte dell’Unione Ciclistica Internazionale».