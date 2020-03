Virus, vertice in Comune a Luino, sospese tutte le attività

Nella giornata di martedì, 10 marzo, il sindaco di Luino Andrea Pellicini, il quale ha già disposto la sospensione del mercato settimanale sino al 3 aprile, terrà una riunione in Municipio con i responsabili della Protezione Civile territoriale e dei competenti funzionari comunali.

L’incontro è finalizzato a concordare le modalità più opportune di intervento con riferimento alle necessità relative all’emergenza virus e per condividere tutte le azioni possibili e necessarie alla gestione dell’emergenza.

“Bisogna evitare ogni tipo di allarmismo – dichiara Pellicini – ma dobbiamo prevedere tutte le azioni per far fronte ad ogni possibile necessità. L’importante è che ognuno di noi si comporti in modo adeguato e responsabile, evitando il più possibile di esporsi al contagio”. A questo proposito, il Sindaco ha disposto l’adozione di particolari misure di accesso agli uffici comunali e pertanto a decorrere da martedì 10 marzo 2020 non si potrà più accedervi fisicamente.

I cittadini sono invitati a contattare gli uffici telefonicamente o telematicamente (via email) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Con l’Ufficio Anagrafe si potrà comunicare anche il sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00. (come da allegato) Si prega di evitare, quindi, laddove possibile, la presenza fisica.

Saranno sospese tutte le attività culturali dell’Ente, le manifestazioni, i corsi di Luino Corsi e gli spettacoli della Stagione Teatrale, nonché le attività dell’Asilo Nido, del Pergioco, del Centro di Aggregazione Giovanile e del Centro Diurno Disabili.

La presente disposizione avrà valenza temporale fino al termine dell’emergenza sanitaria.