Whirlpool da lunedì una settimana di cassa integrazione per Covid-19

La Whirlpool di Cassinetta di Biandronno azienda farà la richiesta per la cassa integrazione con causale Covid 19 a partire dal 23 marzo. La cassa prevede una percentuale dell’80% dei massimali, retribuzione di circa il 55% . Lo comunica la rsu, composta da Chiara Cola (Uilm), Matteo Berardi (Fiom) e Tiziano Francescetti (Cisl dei laghi), che in questi giorni di tensione ha usato tutti gli strumenti di pressione possibili e immaginabili, compreso il coinvolgimento di tutti i sindaci dei paesi limitrofi alla fabbrica.

Lunedì 23 marzo lo stabilimento Whirlpool di Cassinetta sarà chiuso ad eccezione del personal eche dovrà mettere in sicurezza il sito.

«Come da sempre avviene da normativa e circolare Inps in materia di cassa integrazione – spiegano i rappresentanti sindacali – questo strumento interviene dopo l’inserimento di spettanze residue, ferie e permessi, solo del 2019».

Lo strumento della cassa per Covid-19 è previsto anche per i lavoratori in somministrazione. Entro martedì la Rsu farà l’incontro con l’azienda per definire un accordo che integra totalmente il nuovo decreto in quanto la domanda di Cigo è stata fatta prima del decreto.