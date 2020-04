Annullata la rievocazione della Battaglia di Tornavento

La 24ma rievocazione storica della Battaglia di Tornavento che si tiene a fine giugno è stata annullata a causa del Coronavirus. A comunicarlo è Franco Bertoni presidente dell’associazione Cavalieri del fiume azzurro di Tornavento.

«È stata una decisione sofferta – dice un dispiaciuto Bertoni – ma che ha trovato pieno assenso da parte di tutti i cavalieri, per motivi anche di ordine morale, per rispetto verso le vittime, innanzi tutto, e poi per il grande sacrificio di tutto il personale medico, dei volontari e di tutti coloro che hanno contribuito a salvaguardare, nel limite delle capacità e sopratutto dei mezzi a disposizione, la salute collettiva».

