Arriva da Mendrisio l’idea di riportare il mercato coperto in piazza Repubblica

Uno degli argomenti più dibattuti riguardo lo spostamento di piazza Repubblica è stata la possibilità di riportare a nuova vita il mercato coperto.

Già esistente prima degli anni sessanta, quando si chiamava “Piazza del Mercato”, è stato evocato ed è diventato oggetto prima di un regolamento e poi di un ordine del giorno approvato a maggioranza: a proporlo è stato Stefano Clerici, di Varese Ideale, che ha portato avanti la proposta in più riprese, “strappando” al consiglio – in realtà a larga maggioranza – la promessa di prenderlo ancora in considerazione, malgrado nel proetto presentato ai consiglieri comunali non ci sia traccia della possibilità di realizzarlo.

In realtà, questa possibilità è già allo studio: fa parte infatti delle ipotesi che sta studiando l’accademia di Mendrisio, a cui il comune di Varese ha affidato lo studio della riqualificazione della piazza.

Lo studio prevede però l’area commerciale coperta, che nel rendering è un fabbricato a sezione circolare, al posto dell’attuale teatro: la soluzione dell’accademia svizzera può essere valutata quindi solo nel momento in cui il teatro cittadino cambierà di sede.