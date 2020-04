Il Mercato in piazza Repubblica accende il dibattito on line del consiglio

Alla fine, come previsto, è stato approvato a maggioranza, ma lo spostamento del mercato da piazza Repubblica a piazzale Kennedy, pochi giorni fa approvato in Giunta, ha acceso il dibattito al consiglio comunale. Il quarto punto all’ordine del giorno del primo consiglio comunale on line ha “occupato” da solo quasi due ore della seduta.

Molti gli interventi che hanno animato il dibattito, sia da parte dei consiglieri di maggioranza che da parte dell’opposizione.

Una minoranza agguerrita in più punti: innanzitutto con una mozione di Simone Longhini, che chiedeva di rimandare la discussione perché «il progetto, soprattutto nella parte di sostenibilità viabilistica, non era abbastanza approfondito per prendere delle decisioni serene». Mozione prontamente rigettata, e senza alcuna discussione ma facendo valere la sua capacità decisionale come presidente del Consiglio, da Stefano Malerba, malgrado le proteste di altri consiglieri di minoranza come Luca Boldetti e altri.

Il dibattito però si è riaperto. Tra le dichiarazioni più dure quella di Fabio Binelli, che ha considerato «vergognoso il documento di accompagnamento: che non parla di accessibilità dei mezzi pubblici e anzi consiglia di togliere la corsia preferenziale dei bus. E poi presuppone che tutti i giorni entrino 100 utenti del mercato in 15 minuti, per evitare di ingolfare il traffico in zona e infine toglie senza preoccuparsene 50 posti auto in parcheggio a pagamento, con corrispondente mancato introito. Per me il problema non è il mercato in piazza Repubblica, che in sé potrebbe essere una bella idea, ma la scelta urbanisticamente sbagliata nel prevederlo».

Stefano Clerici ha invece proposto due emendamenti: il primo per prevedere un posto fisso per i Vigili Urbani in piazza e il secondo per aggiungere nel progetto anche una parte di mercato coperto.

Per quanto riguarda il primo emendamento, è stato bocciato direttamente dall’assessore alla polizia Locale Daniele Zanzi: non tanto perché non recepibile ma perché già previsto, secondo quello che ha spiegato il vicesindaco.

Diversa sorte ha però subito il secondo: bocciato come emendamento, è “riemerso” nel dibattito nella forma meno impegnativa dell’ordine del giorno, non solo da Clerici ma anche dal rappresentante della maggioranza Valerio Crugnola. In questa forma, la proposta “accessoria” del mercato coperto è passata a larga maggioranza: si sono dichiarati favorevoli 26 consiglieri, rappresentanti di PD, Varese 2.0, Progetto Concittadino, Lega, Forza Italia, Lista Orrigoni, Varese Ideale e nessuno si è dichiarato contrario. Astenuto uno solo: il consigliere del gruppo misto Agostino De Troia.

Il provvedimento, alla fine è passato con 20 voti favorevoli e 9 contrari: tra questi ultimi spicca quello del rappresentante della maggioranza Enzo Laforgia, che l’ha motivato spiegando come «Lo spostamento del mercato non poteva essere deliberato così, senza un necessario e serio lavoro preliminare sull’impatto viabilistico di questo spostamento sulla zona circostante. Il mercato in quella ubicazione rischia di scaricare un volume di traffico insostenibile in una zona già fortemente penalizzata».

