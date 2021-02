L’accademia di Mendrisio riprogetterà l’area del teatro in piazza della Repubblica a Varese

Mentre la pavimentazione di piazza della Repubblica è ormai quasi ultimata, e si avvicina il momento in cui lo spostamento del mercato diventa effettivo, è stato approvato con la seduta di giunta dell’8 febbraio scorso l’accordo di collaborazione tra il Comune di Varese e l’Università della Svizzera Italiana per lo studio della riqualificazione funzionale e architettonica di piazza della Repubblica.

«Rispetto a ciò che è già stato eseguito, si tratta di lavori complementari ,che uniscono ciò che è già stato fatto con ciò che negli anni si realizzerà – spiega l’assessore all’Urbanistica Andrea Civati – Oltre alle sistemazioni ormai in fase di conclusione, c’è da concepire infatti lo spazio che deriverà dalla chiusura della via Spinelli e tutto quello che ora occupa il sedime del teatro che, anche se non si sa ancora quando, sarà oggetto di una nuova riqualificazione. A questo proposito in consiglio comunale abbiamo votato unanimemente la realizzazione in quel punto di una struttura leggera di copertura che potrà essere mercatale o per eventi, che potrà quindi essere studiata e realizzata nell’ambito di questa collaborazione».

L’accordo: «Si inserisce nel rapporto di collaborazione che ha portato alla allocazione dell’archivio del moderno all’ultimo piano della caserma Garibaldi, ora in ristrutturazione – spiega Civati – A fronte dell’ospitalità gratuita da parte del comune dell’archivio, sono previste infatti attività corrispettive: non solo la fornitura della progettazione esecutiva e cantierabile per la sistemazione complessiva dello spazio pubblico, ma anche iniziative culturali in senso stretto, come l’organizzazione di seminari e convegni».