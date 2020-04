Arriva il triduo pasquale, il centro dell’anno liturgico: come seguirlo on line

Comincia giovedì il Triduo pasquale, il tempo al centro dell’anno liturgico cattolico.

I momenti più importanti sono la messa in cena domini del giovedì, la via crucis del venerdi santo, la veglia pasquale del sabato santo e la messa pasquale di domenica: cerimonie che di solito radunano intere comunità parrocchiali e quest’anno bisognerà celebrare nelle proprie case. Non mancheranno però le celebrazioni solenni, via tivù, radio e on line. Qui vi diamo le istruzioni.

COME TROVARE I FOGLI CON LE INDICAZIONI PER LE CERIMONIE

Poichè si tratta di una serie composita di cerimonie, non si tratta di avere con se un semplice “foglietto della messa”:

In aiuto viene il sito Liturgia Giovane, che raccoglie tutti i messaggi e le preghiere per le varie giornate: per scegliere le cerimonie del giorno è necessario andare alla pagina Calendario liturgico e scegliere il giorno relativo alla cerimonia,

Per quanto riguarda la messa pasquale invece i fogli relativi, in pdf, si possono trovare nella pagina di Àncora edizioni, la società che stampa i foglietti delle messe ambrosiane, che li ha resi disponibili per questo speciale periodo. Scarica qui i Fogli della Messa

COME SI FA A FARE “PER BENE” IL TRIDUO PASQUALE IN CASA

Lo spiega, con semplicità e concretezza, don Alberto Ravagnani, il giovane prede You Tuber della parrocchia San Michele di Busto Arsizio , che noi abbiamo già intervistato qui, nel suo ultimo video.

LE CELEBRAZIONI DEL TRIDUO PASQUALE

Sono molte le celebrazioni on line e con i vari media; qui vi abbiamo radunato le principali, invitandovi a segnalare nei commenti le altre realtà locali che trasmetteranno i riti, indicandoci dove lo faranno.

LE CELEBRAZIONI CON PAPA FRANCESCO

Si svolgeranno tutte in diretta TV su RAI 1

9 aprile, Giovedì Santo: alle 18.00 s. Messa “In cena Domini”

10 aprile, Venerdì Santo: alle 18.00 Celebrazione della Passione; alle 21.00 Via Crucis solenne

11 aprile, Sabato Santo: alle 21.00 Veglia Pasquale

12 aprile, Domenica di Pasqua: alle 11.00 s. Messa a Regina Coeli

LE CELEBRAZIONI CON L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI

Si potranno vedere tutte sia in diretta Tv, su ChiesaTv (canale 195 digitale terrestre) e su Telenova (canale 14 digitale terrestre), sia alla radio su Radio Marconi, sia online sul sito www.chiesadimilano.it e sul canale YouTube chiesadimilano.it

9 aprile, Giovedì Santo: alle 17.30 S. Messa nella cena del Signore

10 aprile, Venerdì Santo: alle 15.00 Celebrazione della Passione del Signore

11 aprile, Sabato Santo: alle 21.00 Veglia Pasquale

12 aprile, Domenica di Pasqua: alle 11.00 s. Messa

LE CELEBRAZIONI A VARESE

COMUNITÀ PASTORALE “SANT’ANTONIO ABATE” (parrocchie Basilica, Bosto, Brunella, Casbeno)

Tutte le celebrazioni sarano in diretta sulla pagina Facebook della Comunità Pastorale Sant’Antonio abate; www.santantonioabatevarese.it

9 aprile, Giovedì Santo: alle 21.00 S. Messa nella cena del Signore

10 aprile, Venerdì Santo: alle 15.00 Celebrazione della Passione del Signore

11 aprile, Sabato Santo: alle 21.00 Veglia Pasquale

12 aprile, Domenica della Pasqua di Risurrezione: alle 8.30 s. Messa

COMUNITÀ PASTORALE “MARIA MADRE IMMACOLATA” (parrocchie di Avigno, Bobbiate, Calcinate del Pesce, Capolago, Cartabbia, Lissago, Masnago e Velate)

In diretta sul sito ufficiale e nel canale youtube: http://www.rns-lombardia.it/youtube.htm

9 aprile, Giovedì Santo: alle 21.00 S. Messa nella cena del Signore

10 aprile, Venerdì Santo: alle 17.30 Celebrazione della Passione del Signore

11 aprile, Sabato Santo: alle 21.00 Veglia Pasquale

12 aprile, Domenica della Pasqua di Risurrezione: alle 9.00 santa Messa

COMUNITÀ PASTORALE “BEATO SAMUELE MARZORATI” (parrocchie di Biumo Superiore, Biumo Inferiore, San Fermo, Valle Olona)

Le celebrazioni si troveranno su Facebook alla pagina OratoriBeatoSamuele

9 aprile, Giovedì Santo: alle 16.00 ingresso nel triduo per i ragazzi e le famiglie dell’Iniziazione cristiana in diretta streaming

12 aprile, Domenica della Pasqua di Risurrezione: alle 10.00 santa Messa in diretta streaming

COMUNITÀ PASTORALE “BEATO DON CARLO GNOCCHI” (parrocchie di Giubiano, Bustecche, Lazzaretto, San Carlo, Bizzozero)

Le celebrazioni saranno in diretta sulla pagina facebook.com/dongnocchi/live

9 aprile, Giovedì Santo: alle 20.30 S. Messa nella cena del Signore

10 aprile, Venerdì Santo: alle 15.00 Celebrazione della Passione del Signore

11 aprile, Sabato Santo: alle 20.30 Veglia Pasquale

12 aprile, Domenica della Pasqua di Risurrezione: alle 10.00 s. Messa

UNITÀ PASTORALE DELLA VALGANNA

Le celebrazioni saranno in diretta sul canale Youtube Comunità pastorale Della Valganna

9 aprile, Giovedì Santo: alle 18.00 S. Messa nella cena del Signore

10 aprile, Venerdì Santo: alle 15.00 Celebrazione della Passione del Signore

11 aprile, Sabato Santo: alle 19.00 Veglia Pasquale

12 aprile, Domenica della Pasqua di Risurrezione: alle 10.00 santa Messa

COMUNITÀ PASTORALE “S. EUSEBIO” (parrocchie di Casciago, Luvinate, Barasso, Morosolo)

Le celebrazioni saranno in diretta su www.comunitasanteusebio.com

12 aprile, Domenica della Pasqua di Risurrezione: alle 11.00 santa Messa

COMUNITÀ PASTORALE MALNATE (parrocchie di San Martino, San Lorenzo e Santa Trinità)

Le celebrazioni saranno in diretta su www.parrocchiemalnate.it

9 aprile, Giovedì Santo: alle 21.00 S. Messa nella cena del Signore

10 aprile, Venerdì Santo: alle 15.00 Celebrazione della Passione del Signore

11 aprile, Sabato Santo: alle 21.00 Veglia Pasquale

12 aprile, Domenica della Pasqua di Risurrezione: alle10.00 s. Messa

RADIO MISSIONE FRANCESCANA

In diretta su www.rmf.it e on air in FM (Frequenze 94,6 da Varese fino a Busto Arsizio; 91,7 città di Varese e comuni limitrofi; 88,5 in Valceresio; 90 zona tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate; 91,4 zona sud Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese; 89,55 zona nord Lago Maggiore – Laveno – Luino).