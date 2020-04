In arrivo forti piogge e vento

Brusco cambio di clima nelle prossime ore. E la Protezione Civile di Regione Lombardia diffonde un’allerta meteo rilevato all’arrivo di forte piogge e, a seguire, raffiche di vento.

Dal tardo pomeriggio sera di oggi, domenica 19 aprile, si prevedono precipitazioni maggiormente diffuse sul territorio, in particolare sulle zone occidentali e centrali di pianura e rilievi, dove i fenomeni tenderanno ad essere più insistenti, spiega la comunicazione AllertaLom. Fenomeni meno intensi sulle zone orientali del territorio. Le precipitazioni potranno assumere carattere di rovescio, in particolare nel corso delle prime 12 ore della giornata di domani 20 aprile. Non è da escludere qualche locale fenomeno temporalesco nel corso della notte, ma con bassa probabilità di temporali forti

Nella notte e per tutta la giornata di lunedì 20 aprile venti tra moderati e forti su pianura e Appennino. Grado di pericolo incendi boschivi in graduale diminuzione a partire dal pomeriggio sera di oggi.

Dalla serata odierna rinforzo della ventilazione da est sulle zone di pianura a partire da quelle orientali. Nella notte e per tutta la giornata di lunedì 20 aprile, sono annunciati venti tra moderati e forti: velocità medie orarie comprese tra 15 e 40 km/h, raffiche tra 35 e 60 km/h, con punte locali fino a 70 km/h su appennino pavese. Valori medi orari di velocità simili sono attesi anche sull’alto Garda e su fascia prealpina orientale di confine. Venti in attenuazione in serata di domani lunedì, persistenti fino alla mattina di martedì 21 aprile su appennino pavese.