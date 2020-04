Casciago: “Troppa gente in giro, a Pasqua e Pasquetta controlli severi e rigorosi”

Ancora troppa gente in giro, che non rispetta le regole del distanziamento sociale e approfitta delle giornate di sole per ritrovarsi a casa di amici, ospitare i figli dei vicini per giocare, addirittura organizzare vere e proprie feste di cortile con tanto di musica e risate.

Le segnalazioni arrivano di continuo e Mirko Reto, il primo cittadino di Casciago, cerca di intervenire in prima persona coadiuvato dalle forze dell’ordine che operano sul territorio e dai volontari di protezione civile: «Questa mattina ho cominciato alle 8 a redarguire persone che continuano a non rispettare le regole, mi sono stancato».

Per questo a Casciago e Morosolo, dove si è registrato un nuovo caso di contagio da Covid-19 (un anziano che è sotto controllo medico nella sua abitazione), a Pasqua e Pasquetta saranno effettuati pattugliamenti e controlli speciali.

«Sono pronto a partire con le denunce per chi non rispetta le regole. Ci saranno protezione civile, carabinieri, polizia locale, polizia di stato, tutti attivi su strade e sentieri – assicura Reto -. Serve rigore e tenere alta l’attenzione, altrimenti se si molla un po’ rischiamo di ricadere in questo incubo. Chiedo di rispettare le regole, su tutto il territorio comunale».