Cento musicisti per Emergency

Cantanti e musicisti del Varesotto in concerto per EMERGENCY: dal rock all’indie, dalle cover band a giovani cantautori emergenti, voci note e meno note apriranno le loro case per tre giorni di musica in favore delle attività che l’ONG sta portando avanti in risposta all’emergenza Covid-19.

Dal 28 al 30 aprile sono quattro gli appuntamenti organizzati dal gruppo volontari EMERGENCY VARESE, inseriti all’interno dell’iniziativa nazionale C’è musica in casa per EMERGENCY, una tre giorni non-stop che mette insieme l’amore per la musica e quello per le giuste cause. L’iniziativa solidale vedrà coinvolti artisti che canteranno e suoneranno in diretta streaming sulla pagina Facebook del gruppo volontari EMERGENCY di Varese.

Tre giornate di Musica in casa, tutte dedicate a EMERGENCY, che diventano un’occasione non solo per ascoltare dal vivo i propri cantanti preferiti ma anche per stare insieme in favore di una giusta causa. L’iniziativa sarà assolutamente gratuita ma sarà un modo per sostenere il lavoro di EMERGENCY sul COVID-19. Eventuali donazioni potranno essere fatte direttamente dalla pagina Facebook del gruppo volontari di Varese.

L’elenco completo degli appuntamenti musicali eÌ in continuo aggiornamento sul sito di EMERGENCY.

Calendario – pagina Facebook del Gruppo Emergency di Varese:

Mercoledì 28 alle ore 21

Roby Brown

Performance Live

Appassionato da sempre della musica nelle sue molteplici espressioni, si diverte tra sessioni di pianoforte, chitarra, Spotify e loop station, interpretazioni cover da solista oppure in collaborazione con altri e partecipazione in gruppi corali di vario genere. Inoltre, da qualche anno condivide la sua passione anche con il pubblico passante per le meravigliose strade di Milano sulle note di Ed Sheeran.

Giovedì 29 aprile alle ore 21

Valentin Mufila

Performance Live

Cantante, musicista e autore compositore originario della Repubblica Democratica del Congo. Inizia la sua carriera solista nel 2005 a Kinshasa e nello stesso anno eÌ tra i laureati del premio O.N.U canzone per la pace (Radio Okapi). Il suo genere eÌ influenzato dalle musiche tradizionali del paese di origine che conta più di 450 etnie: la musica popolare, le note gioiose del Sebene, la Rumba, esportata in America dagli schiavi Bakongo, e l’afro Pop di Miriam Makeba, Yousou n’dour e Papa Wema. Nel 2015 esce il suo primo album Telema (in piedi) dedicato ai bambini soldato e a quelli che lavorano nelle miniere alla ricerca del Coltan e di altri materiali utilizzati per la realizzazione delle nuove tecnologie. Nel 2018 suona con altri artisti provenienti da tutto il mondo in occasione della marcia delle donne in piazza Brandenburgo a Berlino. Il suo palco principale resta peroÌ l’Italia, dove vive e dove ama i festival partecipare ai festival europei e africani.

Venerdì 30 aprile alle 20,30

X-Plicit

In anteprima il nuovo video della canzone Angel in versione unplugged/Coronavirus

La formazione nasce a fine 2016 dalla voglia di 4 amici di vecchia data (musicisti ben rodati della provincia di Varese) di formare una nuova band nella quale riunirsi per creare la propria musica e suonare quella degli artisti che li hanno fatti sognare da adolescenti.

I componenti suonano / hanno suonato in band come: Longobardeath, Aeternal Seprium, Skill in Veins, Generation on Dope, per citarne alcune.

Il debutto Live avviene nel marzo 2017 al Rock n’ Roll di Rho e per tutta la durata dell’anno la band si esibisce sui palchi piuÌ noti della scena underground milanese e varesina.

A Gennaio 2018, la band inizia le registrazioni del loro debut album, autoprodotto, che vedraÌ la luce entro fine anno, senza sospendere l’attivitaÌ live che continua incessante.

Simone Zuccarini – voce

Andrea Lanza – chitarra & cori

Santino Talarico – basso & cori

Giorgio “Ul Giurgin” Annoni – batteria e cori

Venerdì 30 alle ore 21

L.E.X. & Denise Misseri – Trip-hop, Ambient

Per la prima volta in duo, in anteprima per Emergency

L.E.X., al secolo Lele Pescia, eÌ musicista e produttore di musica elettronica. Esegue performance live rigorosamente dawless, cioeÌ suonando dall’inizio alla fine senza basi e sovraincisioni, da cui l’acronimo Live Electronic Xperience.

Denise, cantautrice e vocalist poliedrica, ama modellare note morbide su testi poetici e creare sognanti atmosfere con una vocalitaÌ cristallina.

Attività EMERGENCY Covid19

In risposta all’epidemia, EMERGENCY ha attivato numerosi progetti, mettendo a disposizione delle autoritaÌ sanitarie le proprie competenze maturate anche durante l’epidemia dell’ebola in Sierra Leone nel 2014 e 2015. Attualmente EMERGENCY eÌ presente a Bergamo dove ha supportato la progettazione dell’ospedale da campo in Fiera nella corretta predisposizione dei flussi ospedalieri e, oggi, gestisce la terapia intensiva con uno staff di 34 operatori tra medici, infermieri, fisioterapisti, oss, logisti e tecnici di laboratorio.

EMERGENCY sta offrendo anche un servizio di monitoraggio e gestione anti-contagio nei centri per senza fissa dimora, per minori stranieri non accompagnati (MSNA) ed ex SPRAR. A Milano, Venezia, Piacenza e Catania, invece, grazie ai gruppi volontari territoriali, EMERGENCY ha attivato un servizio per le richieste di consegna di beni alimentari, farmaci o altri beni di prima necessitaÌ per gli Over 65, coloro a cui eÌ stata ordinata la quarantena e le persone fragili a rischio movimento.

Per maggiori informazioni: https://www.emergency.it/cosa- facciamo/risposta-covid/