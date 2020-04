CGIL Lombardia: “Maggiori risorse economiche per le Oo.ss”

Riceviamo a pubblichiamo il comunicato di CGIL Lombardia

Si è tenuto oggi l’incontro tra le organizzazioni sindacali e Regione Lombardia per la destinazione delle risorse aggiuntive regionali (RAR) e per il finanziamento aggiuntivo del DL 18. Come da noi richiesto l’incontro ha visto la presenza dell’Assessore Gallera. Le nostre OO.SS. hanno illustrato la proposta presentata nei giorni scorsi evidenziando la necessità di garantire ulteriori risorse economiche da parte della Regione per dare una risposta concreta a tutto il personale impegnato nell’emergenza Covid-19 e in generale a tutto il personale del comparto attraverso un aumento delle quote RAR. A questo proposito l’Assessore ha comunicato la volontà della Regione a riconoscere l’impegno degli operatori della Sanità pubblica.

In particolare ha dichiarato di condividere la nota delle nostre federazioni nazionali relativa alla conversione in legge del decreto “Cura Italia” inviata, tra gli altri, ai ministri Speranza e Gualtieri e al presidente delle Regioni Bonaccini, per l’incremento dei fondi per il personale. Fermo restando la valutazione rispetto alla conversione del DL 18 l’Assessore si è detto disponibile a percorrere anche la strada della legge regionale. Si è deciso quindi di rimandare a breve la discussione sulle RAR fermo restando le nostre proposte di aumento delle quote.

Per quanto riguarda il finanziamento aggiuntivo del DL 18 si è convenuto sulla nostra proposta di suddivisone per testa (30 milioni per il comparto) destinandole alle aziende in base a criteri oggettivi (n. pazienti, durata impegno, posti letto terapia intensiva e consistenza organico). La Regione precisa di aver sollecitato il legislatore nazionale affinché in fase di conversione del Decreto Legge siano integrate delle ulteriori risorse per il personale amministrativo coinvolto nell’emergenza. Il tavolo si è aggiornato per la discussione sulla proposta che Regione farà pervenire.