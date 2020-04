Chiusura casette dell\'acqua

Gentile redazione,

perché hanno chiuso le casette dell’acqua ?

1) se è per l’assembramento non ha senso perchè poi bisogna andare al supermercato dove l’assembramento è maggiore.

2) si continua cosi ad acquistare bottiglie in plastica

3) si continua cosi ad accumulare plastica da gettare

4) le persone poi si preoccupano e fanno accaparramento di bottiglie d’acqua e si creano problemi al super

5) anche ai tempi del coronavirus l’ambiente è da difendere

ma comunque come coordinatore di Greenpeace Varese sono assolutamente in disaccordo con questa poca attenzione all’ambiente. Sembra che non si possa avere un atteggiamento virtuale anche in una situazione di grave difficoltà sanitaria. GRAZIE per la vostra attenzione.

Franco Antonio Borrello