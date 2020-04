Cinquestelle: “La Giunta regionale collabori con forze dell’ordine”

“Mi auguro che dalla Giunta regionale ci sia piena e totale collaborazione con le forze dell’ordine che stanno facendo opportune verifiche su quello che è successo nei ricoveri per anziani. È d’obbligo, nell’interesse dei lombardi, fare totale chiarezza e trasparenza sulla correttezza delle azioni della Regione per far fronte all’emergenza. Solo ieri il capogruppo della Lega al Pirellone Anelli si diceva stufo degli ispettori dello Stato. Mi auguro che si ricreda, i controlli in un momento così drammatico sono sinonimo di maggiori garanzie per i cittadini”, così Marco Fumagalli, capogruppo del M5S Lombardia.