Corse più numerose e sedili “alternati”: Autolinee Varesine lancia la “fase 2”

La “fase-2” inizierà con un maggior numero di corse per chi dovrà utilizzare gli autobus del servizio pubblico. Da lunedì 4 maggio, Autolinee Varesine tornerà a potenziare sia le linee urbane sia quelle extraurbane. Entrambe erano state ridotte ai minimi termini nelle scorse settimane a causa dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti disposizioni che hanno limitato la gran parte degli spostamenti individuali.

Ora, finalmente, l’offerta di trasporto torna a crescere pur con una serie di precauzioni e di adeguamenti che sono stati messi a punto negli ultimi giorni e che verranno indicati agli utenti. Autolinee Varesine ha intanto confermato le linee guida adottate nei due mesi precedenti riguardo alla sicurezza del personale: dotazione agli autisti di mascherine e gel disinfettante, isolamento della cabina tramite catene e divieto di utilizzo della porta anteriore dei bus, così da evitare ogni contatto con chi è alla guida.

Le disposizioni che entreranno in vigore nella fase-2 invece riguardano sia la limitazione alla capienza dei mezzi, sia la comunicazione all’utenza. Per evitare assembramenti, saranno quindi utilizzati dei marker, segnali apposti sui sedili che non potranno essere utilizzati dai passeggeri in modo da garantire il distanziamento. Lo stesso vale per le porte, dove verranno indicati con chiarezza (in italiano e inglese – foto in alto) le modalità di comportamento: l’obbligo di indossare la mascherina, la distanza di almeno un metro tra le persone e l’indicazione a far scendere le persone prima di iniziare a salire. Resta però l’incertezza sulla possibilità che i controllori possano multare chi viaggia senza usare la mascherina.

L’interno di un autobus con il divieto di raggiungere il conducente

Gli utenti, dicevamo, avranno a disposizione un numero di corse maggiore anche se, fanno sapere da Autolinee Varesine, non ci si attende un aumento elevato di volumi dei passeggeri che per altro erano ridotti ai minimi termini: nell’ultimo mese ha viaggiato un numero di persone pari al 5/10% rispetto ai giorni feriali pre-epidemia mentre il numero di mezzi in servizio era al 50% dello standard per le linee urbane e al 30% per quelle extraurbane (quelle che collegano il capoluogo con alcuni centri della provincia). Una maggior affluenza è invece attesa per il 18 maggio quando potrebbe esserci una ulteriore apertura di attività lavorative.

Dal 4 maggio invece le linee urbane adotteranno il cosiddetto “orario ridotto”, quello per intenderci che viene solitamente utilizzato nel mese di agosto o durante le vacanze di Natale (quando cioè sono chiuse le scuole); le linee extraurbane invece saranno diversificate con incrementi maggiori sulle tratte più frequentate come per esempio quelle che portano a Luino o verso il Basso Verbano (Angera e Sesto Calende).

Per quanto riguarda il territorio cittadino, per fare un altro esempio, la Linea E avrà la frequenza di una corsa ogni 18′, la linea N di una corsa ogni 22′ e la linea C di una corsa ogni 20′: una intensificazione notevole rispetto all’ultimo mese quando su tutte queste tratte viaggiava un pullman ogni mezz’ora. Tutte le variazioni di orario sono comunque già disponibili sul sito ufficiale (CLICCANDO QUI).