Covid, primo decesso a Grantola

«Purtroppo oggi mi hanno comunicato che un nostro concittadino che era ricoverato perché risultato positivo al Covid-19 ci ha lasciati: non avrei mai voluto scrivere questa lettera e mi stringo al dolore della famiglia insieme a tutta la nostra Comunità».

Lo fa sapere in una nota il sindaco del paese di Grantola, Adriano Boascardin.

«Questa tremenda malattia ci colpisce in un momento in cui speravamo di andare verso una lenta normalità. Purtroppo non è così e vi devo chiedere di osservare con la massima attenzione le prescrizioni che ci sono state date per vincere questo terribile virus», afferma il sindaco.

«Rinnovo ancora alla famiglia del nostro concittadino tutto il cordoglio a nome mio, di tutta l’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità Grantolese. Un forte abbraccio», conclude Boscardin.