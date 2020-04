Il Covid fa riaprire l’ospedale di Cuasso al Monte

La pandemia per il coronavirus concede una nuova vita dell’ospedale di Cuasso.

Diventato snodo nevralgico sulla via della guarigione, nel presidio sono in corso i lavori per riattivare ulteriori 77 posti letto da destinare a chi ha superato la fase critica ma non può ancora rientrare al domicilio.

I primi pazienti ad arrivare , il 16 marzo, avevano occupato il secondo piano del padiglione centrale che era l’unico funzionante. Ventiquattro letti a cui presto se ne erano aggiunti altri 30.

L’asst Sette Laghi ha, contemporaneamente, avviato i lavori di ristrutturazione dei tre piani del Padiglione Medicina che da domani, al primo piano, ospiteranno sino a 40 nuovi degenti Covid 19, che non possono rientrare al proprio domicilio e hanno bisogno di un’assistenza a bassa intensità. La ristrutturazione proseguirà anche con il piano superiore dove verranno recuperati altri 37 letti mentre al terzo piano sono stati recuperati gli alloggi per il personale impegnato nella cura.

Un lavoro intenso per gli operai specializzati coordinati dai tecnici dell’Ufficio dell’asst Sette Laghi diretto dall’ingegner Poggiolini, che in due settimane hanno riattivato un complesso ospedaliero da anni lasciato in disuso.

L’intervento è stato sostenuto dalla generosità di alcuni privati come la donazione della Fondazione il Circolo della Bontà o la Fondazione Il Ponte del Sorriso.