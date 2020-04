Cunardo, il palio dei rioni si disputerà su facebook

Il Comitato organizzatore del Palio dei Rioni di Cunardo è lieto di annunciare ufficialmente che l’edizione 2020 si terrà da venerdì 8 maggio a venerdì 22 maggio.

La popolare manifestazione nata nel 1979 (vedi nella foto una delle edizioni “storiche“) sarà organizzata rispettando tutti i decreti e le ordinanze emanate per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Sarà infatti un Palio online, i concorrenti dei sei Rioni (Filanda, Burg, Sass Murun, Pozzo-Castelvecchio, Punt Niv e Raglio) si collegheranno da casa e si sfideranno in videoconferenza in giochi, prove di abilità e quiz, aiutati dai loro compagni di squadra connessi tramite chat.

L’edizione del Palio 2020 sarà trasmessa in diretta facebook sulla pagina ufficiale del Palio dei Rioni di Cunardo e sulla web radio RadioulisseDj.

E’ la prima volta in Italia che un Palio si disputa con queste modalità.

“L’obiettivo del Palio 2020 è quello di dare un forte messaggio di unità e vitalità alla nostra comunità, dopo tutte queste settimane di quarantena, – dichiarano dal Comitato organizzatore – Un evento leggero ma molto sentito come il Palio ci è subito sembrato lo strumento perfetto. Saremo uniti ma distanti. La manifestazione si svolgerà in tre serate a tema. L’8 maggio i concorrenti si sfideranno sulla storia di Cunardo, il 15 maggio il tema saranno i personaggi e le personalità cunardesi mentre il 22 maggio quiz e giochi avranno come argomento i luoghi della nostra comunità. Il Rione primo in classifica al termine dei giochi sarà il vincitore 2020 e avrà l’onore di custodire il Palio fino alla prossima edizione.”

“Siamo al lavoro da settimane per offrire a tutti gli spettatori uno spettacolo divertente e ricco di colpi di scena – continuano dal Comitato Organizzatore -. E’ la prima volta in Italia che un Palio viene disputato in questo modo, ne sentiamo certamente la responsabilità, ma Cunardo è abituata ad essere “pioniera” e siamo sicuri che anche questa volta sarà all’altezza. Fateci ringraziare in particolare i Capi Rione che stanno coinvolgendo e allenando le squadre online, un impegno non facile ma che tutti stanno svolgendo con passione e disponibilità”.

L’edizione 2020 avrà un prologo domenica 3 maggio. Al termine della Messa celebrata da Don Francesco, che sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook della Parrocchia, vi sarà la tradizionale benedizione del Palio.

La manifestazione inizierà poi ufficialmente venerdì 8 maggio alle 21.00 quando, seguendo il protocollo, sarà il Sindaco di Cunardo, collegato online, a proclamare aperto il “Palio dei Rioni 2020”.

Per seguire in diretta da casa i giochi del Palio 2020 basterà collegarsi su facebook alla pagina Palio dei Rioni Cunardo. Chi non usa i social network potrà seguire le gare sulla web radio RadioUlisseDj, la radio ufficiale del Palio.

PROGRAMMA PALIO 2020

VENERDI’ 8 MAGGIO, ORE 21.00 Apertura ufficiale Palio 2020. Tema della serata: la storia di Cunardo

VENERDI’ 15 MAGGIO ORE 21.00 Seconda serata, tema: i personaggi e le personalità cunardesi

VENERDI’ 22 MAGGIO ORE 2100 Terza serata, tema: i luoghi di Cunardo

ALBO D’ORO PALIO DEI RIONI

1979 – POZZO

1980 – FILANDA

1981 – PUNT NIV

1982 – PUNT NIV

1987 – PUNT NIV

1988 – BURG

1990 – RAGLIO

2010 – BURG

2011 – BURG

2012 – BURG

2013 – BURG

2014 – BURG

2015 – SASS MURUN

2016 – PUNT NIV