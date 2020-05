Cunardo, dopo quarant’anni il Palio torna alla Filanda

Domenica mattina, nell’anfiteatro Formentano, il sindaco di Cunardo, Pinuccia Mandelli, ha consegnato il Palio nelle mani del Capo Rione della Filanda, Fausto Ronzani.

Con questo atto si è chiusa ufficialmente l’edizione 2020 della competizione tra Rioni, la prima in Italia a svolgersi online. A vincere è stata la Filanda, una delle contrade del centro, che torna così alla vittoria dopo un’attesa durata quarant’anni. Secondo il Rione Burg, superato in un finale al cardiopalma. E’ stata infatti incredibilmente decisiva l’ultima domanda, dell’ultimo gioco, dell’ultima serata. Completa il podio il Rione Sass Murun. Il Rione Punt Niv si è invece aggiudicato il premio come contrada più votata nel corso del televoto.

Durante la cerimonia di premiazione, trasmessa in diretta social, il Comitato Organizzatore ha incassato i ringraziamenti dei Rioni e dell’amministrazione comunale. E sono i numeri a spiegare questo successo: duecento persone connesse durante le serate in diretta facebook, migliaia le visualizzazioni dei giochi, delle conferenze stampa e della trasmissione “Dopo Palio”, oltre 3000 i voti ottenuti dai Rioni durante le sessioni di televoto. A questi dati poi vanno sommati gli ascoltatori che hanno seguito l’evento cunardese sulla web radio “Radio Ulisse DJ”. Un coinvolgimento difficile da pronosticare all’inizio, quando l’idea di un Palio online durante l’emergenza coronavirus, pareva un azzardo.

L’appuntamento ora è per il 2021, con la speranza di poter tornare ad un palio dal vivo. Visto però il successo di questo formato c’è già chi chiede di ripeterlo, magari nei freddi mesi invernali.

La classifica finale del Palio 2020, convalidata ieri sera dalla giuria, solo dopo l’analisi dei filmati della diretta dei giochi, è la seguente:

1) Filanda 52 punti (vincitori edizione 2020)

2) Burg 51 p.

3) Sass Murun 44 p.

4) Punt Niv 41 p.

5) Raglio 40 p.

6) Pozzo-Castelvecchio 38 p.

ALBO D’ORO PALIO DEI RIONI CUNARDO 1979/2020

1979 – POZZO

1980 – FILANDA

1981 – PUNT NIV

1982 – PUNT NIV

1987 – PUNT NIV

1988 – BURG

1990 – RAGLIO

2010 – BURG

2011 – BURG

2012 – BURG

2013 – BURG

2014 – BURG

2015 – SASS MURUN

2016 – PUNT NIV

2020 – FILANDA