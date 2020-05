Prima puntata del palio on line a Cunardo

Ieri sera si è disputata la prima giornata del Palio dei Rioni di Cunardo 2020.

Una edizione che, prima in Italia, si disputa online in osservanza dei decreti e delle ordinanze emanate per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

I giochi sono stati trasmessi in diretta facebook, oltre che sulla web radio “Radio Ulisse Dj”, e sono stati preceduti dall’intervento del Sindaco, Giuseppina Mandelli, che ha dichiarato ufficialmente aperta l’edizione 2020.

Il tema della prima serata era “la storia di Cunardo” ed è toccato ai Capi Rione intervenire in video per rispondere alle domande preparate dal Comitato Organizzatore. Dopo una sfida all’ultima risposta si sono aggiudicati la serata, a pari merito, la Filanda e il Pozzo-Castelvecchio. Ecco la classifica completa:

RISULTATI PRIMA GIORNATA “LA STORIA DI CUNARDO”

1° Filanda e Pozz-Castelvecc (45 punti)

3° Borgo (35 punti)

4° Raglio (30 punti)

5° Sass Murun (10 punti)

6° Punt Niv (5 punti)

CLASSIFICA GENERALE

1° Filanda e Pozz-Castelvecc (12 punti) – parimerito

3° Borgo (8 punti)

4° Raglio (6 punti)

5° Sass Murun (4 punti)

6° Punt Niv (2 punti)

La prossima giornata del palio si terrà venerdì 15 maggio e il tema saranno “le persone e i personaggi di Cunardo, di ieri e di oggi”.