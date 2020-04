Dalla Regione agevolazioni per interventi su strutture sportive

Su proposta dell’assessore allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi, la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione con Ics (l’Istituto per il Credito

Sportivo) per la concessione e gestione di agevolazioni finanziarie finalizzate a realizzare interventi di ristrutturazione e valorizzazione del patrimonio infrastrutturale sportivo e culturale lombardo (immagine di repertorio).

L’Istituto per il Credito Sportivo opera nel settore del credito per lo sport e per le attivita’ culturali, esercitando in via diretta o indiretta, l’attivita’ bancaria, il credito e

l’attivita’ finanziaria per realizzare interventi di riqualificazione, ampliamento, incremento e gestione dell’impiantistica sportiva di uso pubblico.

INTERVENTI STRAORDINARI – “Ci troviamo di fronte a un momento straordinario – ha spiegato Cambiaghi – e per questo motivo stiamo mettendo in campo, per la prima volta, forze fuori dal comune per far ripartire tutto il mondo sportivo dopo l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. La convenzione con

l’Ics e’ il primo passo per offrire strumenti di aiuto diretto alle attivita’ sportive che consentira’ di ridurre tempi e oneri per chi ha necessita’ di liquidita’, e poter cosi’ ripartire con le attivita’ e valorizzare la funzione etica, civile e sociale dello

sport”.

RINASCITA DELLO SPORT – “L’Istituto per il Credito Sportivo, e’ un partner finanziario fondamentale per la promozione dell’attivita’ sportiva. Questo accordo – ha continuato l’assessore Cambiaghi – rappresenta una boccata di ossigeno

molto utile per rilanciare tutto il settore La convenzione che abbiamo firmato apre la possibilita’ di finanziamento non solo al mondo sportivo, ma anche a quello culturale ed educativo all’interno di oratori e parrocchie lombarde”.

SOGGETTI BENEFICIARI – La convenzione prevede diverse macro categorie che possono rappresentare i potenziali soggetti beneficiari delle agevolazioni regionali e delle agevolazioni attivate da Ics: enti e soggetti pubblici proprietari di impianti sportivi o strutture adibite a uso ricreativo o culturale; associazioni e societa’ sportive dilettantistiche, e altri soggetti pubblici o privati che gestiscono o hanno in

concessione impianti di proprieta’ pubblica di uso pubblico; parrocchie, oratori o altri enti privati proprietari o gestori di impianti sportivi a uso pubblico, o strutture ricreative o culturali; enti locali singoli o associati, enti e istituzioni ecclesiastiche, altri enti pubblici, associazioni ai quali partecipino enti locali, soggetti privati aventi la disponibilita’ dei beni culturali; enti, associazioni e fondazioni, e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di lucro; imprese del settore culturale, creativo e dello spettacolo; istituzioni culturali di interesse regionale, nonche’ universita’, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori e istituzioni culturali di interesse nazionale con sede in regione.

AMBITI E DURATA – Gli strumenti previsti dalla convenzione sono destinati a sostenere la realizzazione, riqualificazione e ampliamento dell’impiantistica sportiva di uso pubblico, e sono finalizzati altresi’ all’efficientamento gestionale, anche in

previsione dei giochi olimpici Milano-Cortina che si svolgeranno nel 2026, delle strutture ricreative e delle iniziative di sviluppo dei beni e delle attivita’ culturali sul territorio regionale lombardo. La convenzione e’ validita’ per i prossimi tre anni, fino al 31 dicembre 2023 con la possibilita’ di proroghe.