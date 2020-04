In diretta social con maghi, giocolieri e musica per bambini

Momenti di magia e divertimento per i bambini, tutti i pomeriggi in diretta Facebook con gli animatori del Cappellaio Matto. L’iniziativa trae forza dai tanti professionisti lombardi (tra cui molti varesini), che a titolo volontario hanno deciso di mettere la loro professionalità a disposizione dei più piccoli, creando un vero e proprio palinsesto, tutto nuovo e senza scopo di lucro, in diretta sui canali dedicati di Facebook e su Youtube, dal lunedì al venerdì alle 16,30.

Fin dall’inizio dell’epidemia, il gruppo si è impegnato a realizzare il “Davide&Ernesto Show”, che molto ricorda il “vecchio” BimBumBam. I protagonisti dello show sono Davide, un Peter Pan alla ricerca dell’Isola che non c’è, e il suo pupazzo Ernesto, un batuffolo peloso tutto blu, goloso di lecca-lecca, che ogni bambino vorrebbe come amico.

Ad ogni puntata, ospiti sempre diversi, tutti in streaming da casa, per spettacoli di magia, giocoleria, bolle, ma anche yoga, danza e musica. E l’immancabile angolo delle letterine per i compleanni.

L’idea nasce dal gruppo “il Cappellaio Matto Party Planner”, di Varese, che ha reclutato tanti animatori volontari residenti in tutto il territorio lombardo.

Gli autori non chiedono soldi. La loro missione è intrattenere i bambini costretti a casa “perché ogni sorriso conquistato è una battaglia vinta contro il coronavirus”.