Elmec regala tre computer all’Associazione Donatori Midollo Osseo

Un gesto di solidarietà da parte di Elmec informatica per sostenere Admo durante l’epidemia di Covid-19: l’azienda di Brunello ha donato tre computer all’Associazione donatori di midollo osseo, in modo da rendere più agevole l’adozione di metodi di lavoro alternativi, e aiutare gli operatori di Admo a fare del bene anche se dalle mura di casa propria.

«Ringraziamo Elmec per la generosità – commenta Miriam Fiore, segretario regionale di Admo – anche a nome della nostra sezione di Varese». L’attività di Admo non si ferma, non può fermarsi, perché ci sono esigenze che vanno gestite anche in questo periodo straordinario.

«Purtroppo tre pc non sono sufficienti per permetterci di lavorare a pieno ritmo attraverso lo smart working, ma questo gesto gentile ci darà sicuramente una mano nel corso di tutta l’emergenza sanitaria».