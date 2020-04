Gli auguri di Buona Pasqua dal sindaco Pellicini

Il sindaco Andrea Pellicini realizza un videomessaggio per i cittadini. Un’occasione per fare gli auguri di buona Pasqua e per fare il punto della situazione sul territorio comunale. Il sindaco ringrazia i cittadini per aver rispettato con grande serietà le regole imposte, pur sapendo che non è facile sopratutto per i più giovani. Inoltre, sottolinea l’importante lavoro dalla Protezione Civile, la Croce Rosse e Caritas, ma anche i Vigili e la Polizia Locale e tutte le forze dell’ordine che lavorano sul territorio, oltre a medici e infermieri.

A Luino ci sono 12 casi di positività di Coronavirus e il sindaco manda i suoi più sentiti auguri di pronta guarigione. Conclude il video con gli auguri di Buona Pasqua.