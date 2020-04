Grantola e Casere, l’Arma aiuta nelle consegne dei viveri

Domenica di lavoro per i militari della compagnia di Luino.

Dopo la sortita a Monteviasco per la consegna di generi alimentari, gli uomini dell’Arma delle stazioni di Marchirolo e Laveno Mombello hanno lavorato al servizio dei cittadini per due distinte operazioni legate alle difficoltà del mmento, vale a dire la difficoltà da parte di molti residenti a muoversi, specialmente gli anziani.

E allora ecco in azione i carabinieri a Grantola dove grazie al connubio fra Comune e Parrocchia si è potuto arrivare alla raccolta di generi alimentari da destinare ai residenti.

Scrivono dalla proloco: Domenica molto particolare per la Proloco di Grantola, che ha organizzato, con l’aiuto di sindaco, parroco, protezione civile e carabinieri, una raccolta alimentare. La raccolta è stata pubblicizzata nei giorni scorsi tramite dei volantini, consegnati porta a porta dalla Protezione civile. Oggi, scortati dai carabinieri, i volontari della Proloco sono andati per le vie del paese, garantendo la sicurezza di tutti ed evitando assembramenti, per ritirare le donazioni dei cittadini. Il materiale raccolto è stato stoccato nel magazzino della Caritas parrocchiale e successivamente sanificato per la sicurezza di chi riceverà i beni.

Lo stesso in località Casere verso Cuvignone (foto qui sopra). Qui gli uomini in divisa di Laveno Mombello hanno raggiunto la frazione montana per fare rifornimento ai residenti.