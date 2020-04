Incendio a Marnate, colpiti cinque ettari di bosco

Intervento in forze quest’oggi – giovedì 9 aprile – dei Vigili del Fuoco sul territorio comunale di Marnate. Uomini provenienti da distaccamenti di Tradate e Busto Arsizio e dal comando di Milano hanno dovuto lottare contro un incendio che ha interessato cinque ettari di area boschiva nella zona di via Kennedy, non lontano dal campo sportivo locale.

Diversi gli automezzi utilizzati dai vigili del fuoco affiancati anche dai volontari AIB: ancora in fase di accertamento le cause del rogo sviluppatosi nel pomeriggio, intorno alle ore 16. L’area è posi stata messa in sicurezza e quindi sottoposta alle consuete operazioni di bonifica.