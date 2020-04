Infrastrutture, un milione di euro per Varese

Un milione di euro per le infrastrutture varesine. È questa la cifra destinata a Palazzo Estense da Regione Lombardia e annunciata oggi pomeriggio dal governatore Attilio Fontana nel corso di una videoconferenza con i sindaci dei capoluoghi lombardi per l’emergenza sanitaria.

“Il sostegno ai territori – afferma il sindaco Davide Galimberti – è sempre un ottimo segnale. Il Presidente Fontana ha comunicato che i Comuni lombardi riceveranno risorse importanti, che, nel nostro caso, saranno pari a un milione di euro. Soldi che serviranno per gli investimenti nelle infrastrutture e che siamo ovviamente molto contenti di ricevere. Faremo, come al solito, del nostro meglio per spenderli il prima possibile in interventi molto urgenti e necessari per la città. I fondi della Regione, unitamente a quelli del Governo annunciati nel fine settimana, sono importanti per aiutare i Comuni, che in questo particolare momento sono davvero in grande difficoltà”.