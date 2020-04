La “Carnaghese” annulla il GP dell’Arno

Il Gran Premio dell’Arno 2020 non sarà disputato: lo ha deciso la “Carnaghese” del presidente Adriano Zanzi, la società che da tanti anni organizza la corsa ciclistica di Solbiate Arno dedicata alla categoria juniores e programmata per il prossimo 7 giugno.

«In questo momento ritengo sia impossibile prevedere quando riprenderà l’attività dilettantistica e per quanto tempo rimarranno in vigore le norme di distanziamento sociale – spiega Zanzi nello spiegare la decisione – Difficile disporre una buona sicurezza sul percorso senza l’aiuto di associazioni di volontariato, già impegnate nell’assistenza sociale». Il presidente della Carnaghese continua: «In questo drammatico momento, non solo sanitario ma anche economico, è da irresponsabili chiedere contributi ad aziende, artigiani, commercianti, che dovranno affrontare una difficile ripresa produttiva. Ringrazio tutti coloro che ci hanno sempre supportato e spero nel loro aiuto anche in futuro».

Al vaglio della società varesotta ci sarà anche la scelta se disputare o meno il Gran Premio Industria Commercio e Artigianato Carnaghese, l’altra gara allestita dal club, la più longeva e importante visto che vede impegnati corridori Elite e Under 23 e che è giunta alla – ipotetica – 49a edizione. La decisione, fanno sapere dal quartier generale della Carnaghese, è rinviata al prossimo mese di giugno, in tempo per capire se si potrà allestire la manifestazione in calendario sabato 29 agosto.