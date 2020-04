La Guardia di Finanza regala tre lettini all’Ospedale

La Guardia di Finanza di Varese ha consegnato all’Ospedale di Circolo di Varese tre lettini pieghevoli per i medici e gli infermieri impegnati nel Reparto di terapia intensiva. Il materiale è stato affidato al Direttore Sanitario Dott. Lorenzo Maffioli ed al Prof. Paolo Severgnini, Primario del Reparto di Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore, per essere destinato ai medici ed agli infermieri attualmente occupati nella lotta contro il Covid-19.

L’iniziativa, nata per dimostrare la vicinanza delle Fiamme Gialle al personale sanitario, vuole essere un gesto tangibile di solidarietà, per consentire al personale medico e paramedico, di poter fruire di qualche breve momento di riposo. Infatti, in questi concitati giorni, il personale ospedaliero quotidianamente combatte in prima linea il diffondersi dell’emergenza epidemiologica in corso, per garantire l’integrità della salute di tutti i cittadini.

“In un momento così difficile, questo gesto è ancora più significativo – tiene a commentare il Direttore Generale dell’ASST dei sette Laghi, Gianni Bonelli – perché rappresenta una manifestazione di vicinanza e solidarietà per i nostri professionisti da parte di chi, in un modo diverso e con compiti diversi, si trova altrettanto impegnato in prima linea nella gestione dell’emergenza. Tengo quindi a ringraziare particolarmente la Guardia di Finanza di Varese, per quello che sta facendo per la comunità e per questo dono utile e carico di affetto che ha pensato di offrirci”.