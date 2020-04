Liquidità alle imprese e scuola, «così ripartiremo»

«Una enorme potenza di fuoco per assicurare liquidità alle imprese».

Con queste parole è stato introdotto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte il pacchetto di misure a sostegno dell’economia nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri, il numero 39.

Diverse le decisioni dell’esecutivo che secondo il governo porteranno a una «rinascita e una nuova primavera» per recuperare «il terreno perduto».

Alla conferenza stampa in diretta televisiva oltre al premier erano presenti anche i Ministri Robero Gualtieri (Economia e finanze), Stefano Patuanelli (Sviluppo economico) e Lucia Azzolina (Istruzione).

FINANZE – «200 miliardi di prestiti per far ripartire l’economia, garanzie dirette e collegate al sistema bancario», ha spiegato il ministro Gualtieri illustrando la misura definita come potente strumento di garanzia alle liquidità in grado di mobilitare fino a 750 miliardi di risorse con la garanzia dello Stato.

PRESITI A PMI E ARTIGIANI – «Prestito fino a 5 milioni di euro con garanzia dello Stato per il 90 per cento della liquidità per le imprese, ma anche finanziamenti ad artigiani, piccole e pmi e a professionisti e in questo caso lo Stato garantisce per il 100%», ha spiegato il ministro Patuanelli.

SCUOLA – «Didattica a distanza non può essere uno strumento opzionale ma chiave di volta per sistema educativo del momento e incito insegnanti a lavorare in questi due mesi che ci separano dalla fine dell’anno scolastico», ha ricordato il ministro Azzolina.

«Abbiamo messo l’anno in sicurezza, non è il “6“ politico si guarderà a crescita e maturazione dello studente e in caso di recupero verrà effettuato.