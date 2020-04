L’ordine degli avvocati dona 300 mascherine all’ospedale

La chiamata del Paese per fronteggiare l’emergenza coronavirus ha mobilitato molti cittadini, imprenditori e associazioni che hanno risposto con donazioni e mettendosi a disposizione delle autorità che governano la crisi. Questa mattina l‘Ordine degli avvocati di Varese ha acquistato e donato all’Asst Sette Laghi trecento mascherine, monouso e a tre strati, per fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica. (nella foto, da sinistra: gli avvocati Anna Lavorgna e Domenico Marasciulo)

L’Ordine, di fronte all’eccezionale stato di pandemia generata dal Covid-19 ha ritenuto di intervenire con un’azione di sostegno in favore dell’ospedale della città di Varese, il cui personale, come nel resto del paese, con abnegazione e sacrificio encomiabili si trova in prima fila per curare gli ammalati e contrastare la diffusione del virus.

«In questo momento drammatico – scrivono in una nota i responsabili dell’Ordine degli avvocati – il sostegno in favore della comunità risponde pienamente alla funzione sociale dell’avvocatura, che con senso di responsabilità e solidarietà è vicina alle professioni sanitarie, che tanto si stanno prodigando per la collettività, pagando anche un pesantissimo tributo in termini di vite umane. Si tratta di una goccia nell’oceano ma ogni goccia è importante se contribuisce a risolvere questa emergenza».