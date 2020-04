Malnate: in dono mascherine, disinfettante, guanti e termometri

Una buona notizia per Malnate: grazie alle donazioni dei cittadini, la Fondazione della Comunità ha potuto fornire 500 mascherine lavabili all’Amministrazione Comunale.

Le mascherine verranno consegnate alle famiglie fragili, ai medici di base e ai volontari che pattugliano le strade.

Altre donazioni sono state fatta dalla Farmacia Magnoni, che ha servito disinfettante per le mani e guanti e la Tecnimed di Vedano Olona ha donato 9 termometri

Donazioni straordinarie!

Non avevo dubbi ma ne ho avuto la conferma: il cuore dei Malnatesi è grande!

Grazie alle donazioni dei Cittadini, la Fondazione della Comunità di Malnate ha potuto fornire all’Amministrazione Comunale 500 mascherine lavabili che stiamo consegnando alle famiglie fragili, ai Medici di Base attivi sul nostro territorio e ai volontari che ogni giorno prestano servizio per la comunità pattugliando le nostre strade o portando la spesa alle persone in difficoltà. Inoltre sempre la Fondazione, ha donato altri dispositivi di sicurezza al Corpo di Polizia Locale. Oltre a ciò la Farmacia Magnoni ha donato al Comune disinfettante per le mani e guanti. Infine l’azienda Tecnimed di Vedano O. ha donato 9 termometri per la misurazione a distanza della temperatura corporea. Queste donazioni sono il più fulgido esempio di come si può vincere la sfida contro la diffusione del virus Covid-19, rimanendo uniti e lavorando come una squadra verso un solo obiettivo. Forza Malnate, insieme ce la faremo!

Il Sindaco,

Maria Irene Bellifemine