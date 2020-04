Mascherine in dono, i medici di base ringraziano i volontari di Amor

I medici di base di Angera hanno voluto ringraziare pubblicamente Amor, l’associazione Mamme per l’Ondoli in rinascita, che ha donato loro nei giorni scorsi mascherine e dispositivi di protezione.

Come per il personale medico e sanitario che lavora in ospedale, anche nel caso dei medici di base l’attrezzatura per poter svolgere in sicurezza visite e controlli è fondamentale ma ad oggi non sempre garantita. Per questa ragione il gesto di solidarietà dell’associazione angerese è stato più che mai provvidenziale.

Il messaggio di ringraziamento arriva da parte di tutti i dottori della cittadina: Chiara Zin, Franco Baranzini, Chiara Mussi e Antonio Iennaccaro.

Continua intanto l’attività di raccolta fondi di Amor: nei giorni scorsi sono stati acquistati degli occhiali protettivi e camici monouso e settimana prossima dovrebbero arrivare anche delle nuove mascherine ffp2 (in parte distribuite ai medici di base del distretto di Sesto Calende e in parte ad Asst Sette Laghi).

L’associazione prosegue inoltre il suo dialogo con le strutture sanitarie del territorio, dall’ospedale Ondoli alle case di riposo per cercare di dare il proprio contributo nelle situazioni di difficoltà.