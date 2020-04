Messa in radio e su youtube per la settimana di Pasqua

Parrocchie San Giovanni Battista in Germignaga e S. Vittore martire in Bedero Valtravaglia insieme anche nella settimana di Pasqua, anche per le celebrazioni liturgiche a distanza.

Domenica delle Palme, 05 aprile

Meditazione Quaresimale ore 16.00 Radio e YouTube

S. Messa del giorno ore 18.30 diretta Radio e YouTube

Come da indicazioni ufficiali della Diocesi, la benedizione e la distribuzione degli ulivi benedetti viene rimandata ad una celebrazione successiva, al termine dell’emergenza sanitaria, che assuma il tono del ringraziamento, richiamando l’evento della fine del diluvio annunciato da una colomba con nel becco un ramoscello d’ulivo.

Lunedì Santo, 06 aprile

Lodi ore 09.00 diretta Radio

Incontro in particolare per i ragazzi ore 15.00 diretta YouTube

S. Messa ore 18.30 diretta Radio

Compieta ore 21.00 diretta Radio

Martedì Santo, 07 aprile

Lodi ore 09.00 diretta Radio

Incontro in particolare per i ragazzi ore 15.00 diretta YouTube

S. Messa ore 18.30 diretta Radio

Celebrazione penitenziale ore 21.00 diretta Radio

Mercoledì Santo, 08 aprile

Lodi ore 09.00 diretta Radio

Incontro in particolare per i ragazzi ore 15.00 diretta YouTube

S. Messa ore 18.30 diretta Radio

Catechesi Quaresimale ore 21.00 Radio e YouTube

Giovedì Santo, 09 aprile

Lodi ore 09.00 diretta Radio

Incontro in particolare per i ragazzi ore 17.00 diretta YouTube

Liturgia vigiliare vespertina «nella cena del Signore» ore 21.00 diretta Radio e YouTube

Venerdì Santo, 10 aprile

Via Crucis ore 09.00 diretta Radio

Celebrazione della Passione del Signore ore 15.00 diretta Radio e YouTube

Incontro in particolare per i ragazzi ore 17.00 diretta YouTube

Celebrazione vespertina «nella Deposizione del Signore» ore 21.00 diretta Radio e YouTube

Sabato Santo, 11 aprile

Lodi ore 09.00 diretta Radio

Veglia Pasquale nella Notte Santa ore 21.15 diretta Radio e YouTube

Domenica di Pasqua, 12 aprile

S. Messa del giorno e Scambio di auguri ore 10.00 diretta Radio e YouTube

Regina Coeli ed accensione del lume ore 21.00 diretta Radio e YouTube

lunedì di Pasqua, 13 aprile

S. Messa ore 18.30 diretta Radio e YouTube

Per tutta l’Ottava di Pasqua, le chiese rimarranno aperte e illuminate anche di notte.

Il cero pasquale rimarrà acceso proprio all’ingresso della chiesa (Germignaga, Bedero e Muceno). Con il cero ci sarà anche una croce fiorita (la tradizione Etiope e Armena di far fiorire la croce è antica, tant’è che è riportata nei mosaici di san Giovanni in Laterano). Sono un piccolo segno che Gesù è risorto, è già risorto ed è con noi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo!

Radio: frequenza 87.5 nei comuni di Germignaga, Brezzo di Bedero e nelle vicinanze.

YouTube: canale GBInsieme

In differita audio: parrocchiagermignaga.it