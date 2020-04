Mucchi di spazzatura abbandonata nel bosco: “Troveremo i responsabili”

Numerosi sacchetti colmi di spazzatura sono stati trovati nei giorni scorsi a Vedano Olona in via Baracca, la strada che collega il paese a Malnate e che attraversa un tratto di bosco.

La segnalazione è stata fatta dalle Guardie ecologiche e dalla Protezione civile, che hanno subito allertato il Comune.

«Non ci sono parole per commentare tutto ciò – commenta il vicesindaco Vincenzo Orlandino – Ci attiveremo in ogni modo per risalire ai responsabili di questo ignobile e vigliacco gesto. Ringrazio le Gev e la Protezione Civile per la segnalazione».