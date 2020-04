Nasce “Marnate Delivery”, la spesa consegnata a casa dai commercianti locali

Un sito che riunisce tutte le attività commerciali di Marnate e dei paesi limitrofi che fanno consegna a domicilio: l’idea è giunta qualche giorno fa da un cittadino, il 32enne Samuel Laurora, che ha dato vita a “Marnate Delivery” (https://marnatedelivery.wordpress.com/ ).

Il sito, sviluppato in modo intuitivo e funzionale, permetterà quindi ai marnatesi di ordinare la spesa e vedersela recapitare a casa: nelle ultime settimane, infatti, i tempi di consegna delle grandi catene di supermercati sono infinite, prevedendo un’attesa anche di diverse settimane. Grazie al lavoro di Samuel, che si somma alle tante iniziative di questo genere nate in questo periodo (ad esempio anche quella creata da VareseNews, che presenta i servizi nell’intera provincia), non uscire di casa sarà più semplice.

«Vedevo spesso sulla pagina ‘Sei di Marnate se’ molte piccole attività e produttori che proponevano i loro prodotti, molti dei quali a Km0 e pensavo che fossero proprio delle belle iniziative e un aiuto concreto alla popolazione in questo periodo di emergenza – ci svela Samuel – Poi mi sono reso conto che i post di queste attività si perdevano nelle moltissime discussioni della pagina e molti utenti puntualmente tornavano a chiedere informazioni e numeri di telefono. Così ho avuto l’idea di creare un sito dove si potessero elencare le varie attività divise per categoria, in modo da poter essere trovate con facilità da ogni cittadino».

Il giovane è proprietario di un negozio di ferramenta a Mozzate, per il quale ha dovuto imparare, da autodidatta, a creare un sito web per poter pubblicizzare la sua attività, una competenza che si è rivelata utile per tutta Marnate: «Grazie all’esperienza che ho accumulato, ho deciso di mettermi all’opera per creare il sito che avevo in mente, con l’intenzione di fornire alla comunità uno strumento utile, che potesse aiutare in primo luogo le attività di zona e sopratutto evitare alle persone di uscire».

Un lavoro che sembra essere stato apprezzato dai suoi concittadini: «Dalla pubblicazione del sito, ho ricevuto molti complimenti dagli utenti e questo fa senza dubbio piacere. Inoltre nuove attività si sono aggiunte direttamente dalla pagina di registrazione del sito. Ora l’idea è quella di aggiungere quante più attività possibili e creare una sezione con altre informazioni utili per il paese».