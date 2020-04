Primi tamponi alla Provvidenza: “25 anziani positivi e 9 decessi”

Sono arrivati gli esiti dei primi tamponi effettuati alla Provvidenza di Busto Arsizio. È il Presidente Ambrogio Gobbi ad informare cittadini e parenti con una nota nella quale si aggiorna, purtroppo negativamente, la situazione alla data del 22 aprile.

“Come già anticipato nei giorni scorsi -spiega Gobbi- abbiamo iniziato a effettuare i tamponi in maniera graduale e costante; già oggi (ieri, ndr) avremo terminato di effettuare tali tamponi su tutti gli anziani che presentavano sintomi sospetti. I risultati dei tamponi sono disponibili nell’arco di qualche giorno e ad oggi abbiamo ottenuto i risultati di 65 tamponi. 25 anziani sono risultati positivi e 6 di loro sono purtroppo deceduti, così come 3 anziani che presentavano sintomi sospetti”.

Oltre alle notizie negative ce ne sono però anche di positive. “40 ospiti sono risultati invece negativi -annuncia il Presidente- e potremo quindi provvedere un graduale e progressivo reinserimento nella vita sociale, in relazione all’evoluzione del quadro clinico”.

Alla Provvidenza sono consapevoli che questo momento delicato per gli anziani e i loro famigliari è reso ancora più difficile dalla mancanza di contatto e di un confronto limitato e per questo è stata predisposta una serie di video esplicativi che verranno caricati sui canali di comunicazione della RSA per rispondere alle domande più frequenti dei famigliari.

“Tutti i nostri sforzi sono indirizzati a prestare le migliori cure e attenzioni a tutti i nostri anziani -conclude Gobbi- limitando il più possibile il propagarsi del virus. Essere riusciti a effettuare i tamponi su tutti gli ospiti sintomatici è per noi un risultato importante, frutto di un lavoro instancabile di sollecito presso gli organi competenti e i laboratori; questo risultato ci consentirà di ottimizzare e migliorare le cure che stiamo prestando con tanto impegno e sforzo ai nostri anziani”.