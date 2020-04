Prosegue #culturaincomune, apre il profilo instagram

Prosegue l’iniziativa #CULTURAinCOMUNE con l’apertura del Profilo Instagram Cultura_Luino.

In questo profilo e nella pagina Facebook Ufficio Cultura Luino Http://www.comune.luino.va.it/ homepage/archivio/cultura. aspx?IDNODE=2409 verranno postate notizie culturali e di attualità. Questi appuntamenti, anche fissi, si focalizzeranno sia su di una dimensione locale che nazionale ed internazionale. Innanzitutto verranno valorizzate visite virtuali ai musei di tutto il mondo, estrapolando contenuti dal portale del Mibact e filmati d’Archivio dell’Istituto Luce Cinecittà.

Il primo palazzo proposto è l'Hermitage di San Pietroburgo, che è stato chiuso il 18 marzo per l'emergenza sanitaria ma negli scorsi giorni ha messo on-line uno speciale tour virtuale delle sale nobili del Palazzo d'Inverno in lingua italiana quale omaggio alla nostra nazione, a Venezia (San Pietroburgo è considerata la Venezia del Nord).

Il nostro territorio, inoltre, accoglie visitatori provenienti dalla Russia già da un passato lontano. Luino a fine ottocento vantava, infatti, alberghi di grande prestigio come il Grand Hotel Luino, inaugurato il 30 marzo del 1884 con la gestione di Lorenzo Albertini. Tra gli ospiti più illustri dell’albergo, la regina del Württemberg nativa proprio di San Pietroburgo: Olga Nikolaevna Romanova figlia dello Zar Nicola Primo di Russia e Carlotta di Prussia, tra un treno e l’altro avevano sostato al buffet de la gare, vi avevano pranzato con cosi’ tanta soddisfazione da insignire il gestore dello stemma dello stato Germanico del Württemberg. Nel Maggio 1884, ad Albergo fresco di inaugurazione, regina e gran seguito occuparono per alcuni giorni il Grand Hotel.

Il fil rouge dei palazzi storici riconduce alla valorizzazione continua di Palazzo Verbania degli archivi di Vittorio Sereni e di Piero Chiara con l’iniziativa #museichiusimuseiaperti. In sinergia con l’associazione degli Amici di Piero Chiara, la Citta’di Luino sta propomuovendo il Chiara Giovani anche con questi strumenti virtuali. Domenica verrà postato un breve filmato realizzato da una restauratrice dello storico Kursaal in cui sarà possibile rivedere le sue sale. Dal portale del MIBACT, verranno estrapolati documenti storici dell’Istituto Luce Cinecittà: Luino è stata sempre celebre per gli sport acquatici e verrà postata una testimonianza proprio di una delle gare più importanti.

In questi giorni verrà dato spazio anche ai ragazzi: domenica pomeriggio inizierà, infatti, la rubrica a loro dedicata con un contributo di un giovane che ha proposto una specialità di un paese straniero scelto tra le nazioni colpite da coronavirus, l’Apple Pie degli Stati Uniti d’America. Questo sarà solo uno degli appuntamenti che si susseguiranno anche per i più piccoli.

I contributi che continueranno ad arricchire le pagine comunali saranno sempre più vari, appartenenti anche a realizzazioni visive del passato, come il promo di Terra e Acqua che venne girato con Davide Van De Sfroos in cui appaiono l’Ingegner Pierangelo Frigerio e il Professor Silvio Raffo.

Tra i “fiori all’occhiello” di #CULTURAinCOMUNE, le associazioni locali, i giornalisti, i cittadini si stanno adoperando per proporre letture, ricette, contenuti di carattere sportivo.

Il tutto con lo stesso slogan: #Togethervscoronavirus!