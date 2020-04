Raccolta dei rifiuti il 1° maggio, ecco cosa cambia per Agesp

Agesp avvisa che, in occasione della Festa del Lavoro, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti verrà svolto come segue.

A Busto Arsizio, nonostante in periodo di emergenza sanitaria in corso, al fine di agevole l’utenza cittadina, si conferma che il servizio nella giornata di venerdì 1° maggio NON verrà sospeso, ma svolto secondo le modalità ordinarie dei giorni feriali.

In riferimento al Comune di Fagnano Olona, invece, si conferma che, come da prassi, nella giornata del 1° maggio, il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti verrà sospeso e recuperato il giorno successivo, sabato 2 maggio.

Nel frattempo si ricorda anche che a partire da lunedì 4 maggio, il Centro Multiraccolta di Via Tosi a Busto Arsizio sarà riaperto al pubblico esclusivamente per il conferimento dei rifiuti derivanti da attività di sfalcio e potature. L’accesso sarà però subordinato a regole precise che potete consultare in questo articolo