Samarate piange una morte per Coronavirus e festeggia un ritorno

«Oggi è stata una giornata in chiaro-scuro. La gioia per Daniele, il secondo samaratese ricoverato e positivo al Covid-19, finalmente a casa e le lacrime per la nostra settima vittima. Non dobbiamo mollare». A parlare è il sindaco di Samarate, Enrico Puricelli, che nella giornata di venerdì 10 aprile ha dovuto annunciare una morte per Coronavirus e un ritorno a casa di un contagiato.

Si tratta del settimo decessi per Coronavirus, mentre i contagiati rimangono undici. Sono giorni difficili per Samarate, che ha visto quattro casi in più registrarsi in poco tempo. «A tutti loro, voglio esprimere con questo messaggio le più sentite condoglianze e la vicinanza di tutta l’Amministrazione Comunale e di tutta la Comunità Samaratese».

Quanto a Daniele, il primo cittadino di Samarate a tornare a casa dall’ospedale, era stato ricoverato in ospedale lo scorso 19 marzo: ora sta bene e proseguirà il periodo di convalescenza con la famiglia.

«Dobbiamo proseguire in questa guerra al Coronavirus, compatti e decisi. Non possiamo vanificare gli sforzi fatti fino ad ora. Anche nel rispetto di chi, per lavoro, non può restare a casa».