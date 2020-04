A Somma Lombardo 78 positivi al Coronavirus

«Dei 78 casi positivi al Coronavirus a Somma Lombardo, 41 sono ricoverati nelle Rsa»: a fare il punto della situazione è il sindaco, Stefano Bellaria.

Tra i 41 contagi nelle Rsa, 19 sono gli operatori sociosanitari e 18 «i cittadini che non rientrano in questa casistica».

Riguardo alle dichiarazione del direttore del “Girasole” sul «graduale miglioramento», Bellaria e tutta l’amministrazione fanno sentire la propria vicinanza agli ospiti, ai volontari, agli operatori socio-sanitari e all’intero consiglio di amministrazione della Rsa: «Ci fa piacere che ci siano persone che si prendono cura con dedizione dei nostri anziani».

I CIMITERI

I cinque cimiteri della città sono rimasti aperti e, ad oggi, continua il sindaco «non si sono verificati assembramenti, a anche perché la Polizia Locale è presente durante la tumulazione per evitarli». La motivazione risiede nella possibilità di recarsi, da parte dei famigliari che hanno perso un caro a causa del Covid-19 – «e, dunque, non hanno potuto dare l’estremo saluto al caro estinto o alla sua vestizione» – per portare un fiore o un saluto dove la persona è stata seppellita nei giorni seguenti. «Per noi è importante. Dobbiamo cercare, anche nei momenti di emergenza, non perdere la nostra umanità».