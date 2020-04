Somma Lombardo: i casi di Coronavirus salgono a 25

«I casi di Coronavirus sono saliti a venticinque: in parte è anche dovuto al fatto che si stanno effettuando controlli a tappeto presso tutti gli operatori socio-sanitari»: ad annunciare l’aumento dei casi a Somma Lombardo è il sindaco, Stefano Bellaria. «Questo vuol dire che non dobbiamo demordere, dobbiamo restare a casa: la lotta con il virus non è ancora finita».

«Ricordiamo – continua Bellaria – tre persone che molto hanno dato a Somma e che ci hanno lasciato questa settimana: il partigiano Guglielmo Giusti, Nicoletta Bossi della scuola guida ed Enrico Boggio».

Bellaria ha poi rivolto a tutti i sommesi gli auguri di buona Pasqua: «Questa Pasqua sarà particolare, non ci potremo abbracciare ma arriverà il momento in cui tutti insieme potremo goderci tanti piccoli gesti».