È morto il dottor Enrico Boggio

È scomparso – colpito da Coronavirus – il dottor Enrico Boggio, noto dentista della zona di Gallarate.

Laureato in Medicina e Chirurgia a Pavia nel 1986, specializzato in Odontostomatologia nel 1990, aveva lo studio a Gallarate.

Era residente a Somma Lombardo ed era socio del Lions Club Somma Lombardo Castello Visconti di San Vito, di cui era anche vicepresidente.

Il sindaco Stefano Bellaria ricorda «un uomo dai modi gentili e pacati, discreto ma molto attivo» e il suo impegno per la comunità anche sul fronte sanitario: «Insieme alla moglie Laura era stato promotore di una iniziativa, poi attuata con i Lions, per uno screeening gratuito per la prevenzione dei tumori del cavo orale. A lui va oggi tutta la nostra gratitudine».