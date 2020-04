Una spesa che “pesa” sui buoni per le famiglie

Il tema che solleva questa nostra lettrice è interessante e apre qualche riflessione: è importante aiutare le realtà dei nostri territori, sostenere l’economia e i piccoli negozi ma se andare a comprare sotto casa significa spendere di più (o troppo) che alternative ci sono, se non quella di acquistare meno o rivolgersi alla grande distribuzione? Paola ha fatto la spesa utilizzando il buono spesa per famiglia e, su suggerimento del Comune, ha deciso di acquistare in un negozio vicino a casa: pochi generi di prima necessità a fronte di una spesa di 40 euro.

Ecco la sua lettera.

———

Una lodevole iniziativa del Comune di Gazzada Schianno cade nell’assurdo. Il Comune di Gazzada venuto in aiuto di alcuni cittadini ha distribuito dei buoni spesa da usare presso determinati piccoli esercizi commerciali.

Nell’utilizzare uno di questi buoni si è verificato quanto segue: si allega foto spesa effettuata con scontrino, tutto a 40 euro. Si evince che il beneficio per il cittadino è stato pressoché vanificato tutto a vantaggio dell’esercente.